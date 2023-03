Manuela Villa | età | marito | figli | papà | lavoro e vita privata

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 11 marzo 2023)a quanto pare sarebbe non solo una nota cantante, ma anche una scrittrice ed è un volto noto della TV. La stessa ha dovuto anche lottare a lungo per far sì che venisse riconosciuta in maniera ufficiale comea di Claudio, ma sembra che poi la stessa ci sia riuscita e sembra anche che comunque nel frattempo, quando lei aveva intrapreso la battaglia legale per il riconoscimento, non appena era diventata maggiorenne, il padre avesse già altre duee da un’altra donna. I genitori disi separarono quando lei era molto piccola e anche lei poi si era sposata, ma poi avrebbe deciso di separarsi e sembra che tra i motivi ci sia il fatto che ilcomunque l’avrebbe praticamente abbandonata o comunque non le sarebbe ...