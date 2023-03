“Manuel sei il nostro angelo, avrai giustizia”: il dolore di Floriana Secondi per il cugino assassinato (Di sabato 11 marzo 2023) Più che un cugino, un fratello, l’amico più caro, alleato di una vita intera. Quello tra Floriana Secondi e EManuele Costanza era un legame impossibile da descrivere a parole, e si può solo immaginare il dolore provato dall’ex gieffina di fronte alla notizia dell’omicidio dell’amato cugino. Oltre a essere uno tra gli chef più affermati della capitale, Manuel Costa (questo il nome d’arte) era anche il cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, che ha sfogato sui social lo sconcerto e la rabbia, il dolore e la speranza di una giustizia, non solo divina ma anche terrena. “Non è possibile”: Floriana Secondi ricorda il ... Leggi su dilei (Di sabato 11 marzo 2023) Più che un, un fratello, l’amico più caro, alleato di una vita intera. Quello trae Ee Costanza era un legame impossibile da descrivere a parole, e si può solo immaginare ilprovato dall’ex gieffina di fronte alla notizia dell’omicidio dell’amato. Oltre a essere uno tra gli chef più affermati della capitale,Costa (questo il nome d’arte) era anche ildi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, che ha sfogato sui social lo sconcerto e la rabbia, ile la speranza di una, non solo divina ma anche terrena. “Non è possibile”:ricorda il ...

