Manifestazione a Cutro, in 5.000 dietro alla croce di legno con i resti della barca del naufragio. I sindaci lasciano fiori sulla spiaggia – Il video (Di sabato 11 marzo 2023) Almeno cinquemila persone si sono radunate oggi a Cutro e, in corteo, hanno raggiunto la spiaggia di Steccato dove, il 26 febbraio scorso, sono morti decine di migranti in un naufragio. Associazioni, partiti, sindacati e movimenti hanno preso parte alla Manifestazione «Fermare la strage subito», in testa alla quale una croce realizzata con il legno della barca della tragedia ha guidato i partecipanti fino a poche centinaia di metri da dove sono stati recuperate le vittime. Qui i sindaci, non solo del crotonese, che indossavano la fascia bianca in segno di lutto per i bambini morti nel naufragio, hanno deposto una corona e molti fiori.

TgLa7d del 11 marzo 2023 Cutro, 76 vittime. P. Chigi a Ue: Risposta comune improcrastinabile

In migliaia in corteo a Cutro per la manifestazione 'Fermate la strage' CUTRO(KR)/ Si sono ritrovati in migliaia, nel primo pomeriggio odierno, con bandiere, fiori e striscioni, per partecipare alla manifestazione promossa a Steccato di Cutro dopo la strage dei migranti di domenica 26 febbraio. Un lungo corteo di gente ha invaso la frazione del Comune di Cutro, con centinaia di bandiere di ...

Fratoianni sulla spiaggia di Cutro: "Da corteo risposta di dignità al cinismo" (Agenzia Vista) Cutro, 11 marzo 2023 "Bellissima manifestazione. Una risposta di dignità di questo Paese di fronte al cinismo di una parte troppo grande della politica italiana, delle istitizioni, del ...