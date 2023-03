Mancano 12mila carabinieri per contrastare il crimine digitale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... circuitolavoro : Allarme carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani - - CirianiCarlo : RT @Miti_Vigliero: Allarme carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani Servono anche tecnici informatici, hacker etici, person… - Ro96689588 : RT @Miti_Vigliero: Allarme carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani Servono anche tecnici informatici, hacker etici, person… - COLIZZIALMERICO : ?? #Carabinieri, mancano 12mila #militari (circa il 10% della forza) e quelli in servizio sono sempre più anziani. I… - SettenewsWeb : Secondo una recente indagine mancherebbero in Italia quasi 12mila Carabinieri. Così il gen. Teo Luzi, Comandante de… -

Allarme carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani Il Sole 24 ORE

L’Arma dei Carabinieri dovrebbe avere 120.541 effettivi ma, attualmente, ne ha 108.663. Mancano circa 12mila militari, tanti quanti ne basterebbero per creare centinaia di Stazioni di prossimità sul ...In prospettiva, ma non solo, servono anche tecnici informatici, hacker etici, persone capaci di destreggiarsi con le criptovalute, il metaverso e la criptofonia, che l’Italia non ha a sufficienza.