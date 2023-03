Malta | studente italiano in gita sfregia monumento patrimonio dell’Unesco Condannato a 2 anni

(Di sabato 11 marzo 2023) Unoè stato multato per 15.000 euro econ sospensione della pena a duedi reclusione dopo essere stato sorpreso a vandalizzare i templi di ?gantija a Gozo. Lo riferisce...

Lo riferisce Independent.com Heritageha rilasciato una dichiarazione nella quale "condanna fermamente un atto di vandalismo perpetrato a gantija , dove unoitaliano ha causato danni ...Così, quella che doveva essere una bravata - o forse un gesto d'amore adolescenziale - è costato caro ad uno18enne di Varese in gita acon la scuola: il giovane è stato infatti subito ...... il 18enne era andato in gita qualche giorno fa con il suo istituto nell'isola minore dell'arcipelago di, dove si trova il sito archeologico risalente a circa 5mila anni fa. Loè stato ...

A darne comunicazione l'agenzia governativa maltese Heritage Malta: un agente di sicurezza ha sorpreso in ... per il 18enne varesotto anche una multa di 15mila euro Uno studente di 18 anni della ...È successo a Malta, esattamente a Ggantija, dove uno studente italiano ha causato danni definiti irreparabili, incidendo alcune lettere su uno dei portali principali del monumento. Come riporta ...