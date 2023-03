Malta, studente 18enne in gita con la scuola sfregia un monumento patrimonio dell’Unesco: “Danni irreparabili”. Condannato a 2 anni e 15mila euro di multa (Di sabato 11 marzo 2023) È stato un agente della sicurezza ad accorgersi di quanto stava succedendo, cogliendolo in flagrante mentre mentre incideva due lettere (“B+L”) su una delle pietre millenarie del complesso monumentale di Gigantia sull’isola di Gozo, a Malta, classificato dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Così, quella che doveva essere una bravata – o forse un gesto d’amore adolescenziale – è costato caro ad uno studente 18enne di Varese in gita a Malta con la scuola: il giovane è stato infatti subito fermato dalla polizia e processato con una seduta d’urgenza del Tribunale di Gozo, che lo ha Condannato a 15mila euro di multa con una condanna a due anni con pena sospesa. A dare la notizia è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) È stato un agente della sicurezza ad accorgersi di quanto stava succedendo, cogliendolo in flagrante mentre mentre incideva due lettere (“B+L”) su una delle pietre millenarie del complesso monumentale di Gigantia sull’isola di Gozo, a, classificato dall’Unesco comedell’Umanità. Così, quella che doveva essere una bravata – o forse un gesto d’amore adolescenziale – è costato caro ad unodi Varese incon la: il giovane è stato infatti subito fermato dalla polizia e processato con una seduta d’urgenza del Tribunale di Gozo, che lo hadicon una condanna a duecon pena sospesa. A dare la notizia è ...

