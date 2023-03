Malore su una petroliera al largo di Fiumicino: soccorsi all’alba dalla Guardia Costiera (Di sabato 11 marzo 2023) Fiumicino – Alle prime ore del mattino di oggi, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma è stata contattata dalla petroliera “Atlantic Blue”, in attesa a dieci miglia nautiche fuori dalla zona di fonda del porto di Fiumicino, la quale chiedeva assistenza per due marittimi necessitanti di cure mediche e pertanto di trasporto a terra. Il personale della Sala Operativa, in stretto diretto contatto con il personale del Reparto Operativo della superiore Direzione Marittima di Civitavecchia e del personale del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) di Roma, ha prontamente allertato la macchina dei soccorsi al fine di trasbordare e successivamente trasportare presso il porto canale di Fiumicino i due marittimi. L’intervento è stato effettuato ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023)– Alle prime ore del mattino di oggi, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma è stata contattata“Atlantic Blue”, in attesa a dieci miglia nautiche fuorizona di fonda del porto di, la quale chiedeva assistenza per due marittimi necessitanti di cure mediche e pertanto di trasporto a terra. Il personale della Sala Operativa, in stretto diretto contatto con il personale del Reparto Operativo della superiore Direzione Marittima di Civitavecchia e del personale del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) di Roma, ha prontamente allertato la macchina deial fine di trasbordare e successivamente trasportare presso il porto canale dii due marittimi. L’intervento è stato effettuato ...

