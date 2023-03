Maldini: “Non sapevo di aver raggiunto mio padre per reti segnate all’Inter” (Di sabato 11 marzo 2023) Daniel Maldini, calciatore del Milan in prestito allo Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match contro l'Inter Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 marzo 2023) Daniel, calciatore del Milan in prestito allo Spezia, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match contro l'Inter

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Buon sangue non mente #Maldini - AntoVitiello : #Maldini: 'Che orgoglio! Non capita spesso di essere tra le prime otto, e ora che ci siamo ce la giochiamo. Le occa… - ZZiliani : Sembra ormai chiaro che il #Milan torna a fare della difesa il suo punto di forza. Un anno fa esplose #Kalulu, oggi… - VisconteLauzun : @NonEvoluto Grande Daniel Maldini sangue rossonero non mente . ???? - donnie_darko82 : @ReadyPlayer1___ Saranno i risultati a decidere. In ogni caso sarà compito unicamente di Maldini & Massara di scegl… -