Maldini, gol all’Inter e diavoletto su Instagram. E Leao risponde ‘orgoglioso’ (Di sabato 11 marzo 2023) Daniel Maldini non contiene la sua gioia dopo aver segnato all'Inter. Ecco la sua storia su Instagram e arriva anche la replica di Leao Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 marzo 2023) Danielnon contiene la sua gioia dopo aver segnato all'Inter. Ecco la sua storia sue arriva anche la replica di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : In #SpeziaInter Daniel Maldini affianca Paolo Maldini come numero di gol all'Inter in carriera: uno a testa. - Eurosport_IT : Daniel Maldini eguaglia Papà Paolo: 1 gol in carriera all'Inter ?? ?? Paolo Maldini, Inter-Milan 1-1 (20/11/1994)… - DAZN_IT : Rete a San Siro al Milan ? Gol all'Inter al Picco ? Daniel Maldini, ???????????????? ???????????????? ?? #SpeziaInter #SerieATIM… - skeeg_chan : RT @falliremooggi: Il giorno della festa di compleanno gli fa gol in faccia un Maldini fate un po’ voi che cosa vuol dire tifare l’ambrosia… - Captivus_acm : RT @vittxbug: ma quindi volete dirmi che quest’anno Daniel Maldini in serie a ha gli stessi gol del Modric turco? non è possibile, ci sarà… -