Maldini batte l’Inter | la LuLa non c’è più Errori | non sfortuna | Inzaghi nei guai | Primapagina

Maldini batte l'Inter, la LuLa non c'è più. Errori, non sfortuna: Inzaghi nei guai

2023-03-11 00:30:00 Fermi tutti! La notte dell'Inter diventa la notte di Daniel Maldini, che scrive una pagina di storia. Dieci minuti, i primi che tra i grandi gioca contro l'Inter, e subito un gol. Bello, decisivo, importante. Che varrà 3 punti, perché sarà quello che alla fine farà la differenza. Nemmeno papà Paolo, che il derby l'ha giocato 56 volte, c'era mai riuscito (un solo gol, e fu pareggio). Un gol che fa scopa con quello segnato al Milan, a San Siro, prima del Mondiale. Pochi, ma buoni. E belli. È bello anche lo Spezia di Semplici, che stende una trappola nella quale Inzaghi casca per intero, con i piedi e con lui tutta la squadra. Semplici lo aspetta e l'Inter ci sbatte contro. Spazi stretti, che diventano strettissimi dopo il vantaggio. Spalle alla porta, Lukaku non ...

