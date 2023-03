Mafia | la Cassazione annulla la condanna per intestazione fittizia al “re dei detersivi” Ferdico

(Di sabato 11 marzo 2023) Colpo di scena nel proceso al cosiddetto re deidi Palermo. Lahato con rinvio alla corte d’appello la sentenza di secondo grado cheva a 5 anni perdi beni Giuseppe, ex titolare di una catena di negozi di prodotti per la casa con centinaia di dipendenti.ta anche ladi Francesco Montes, mentre per i due coimputati, Pietro Felice e Antonio Scrima, che rispondevano di estorsione aggravata e in appello avevano avuto 7 anni, l’mento ha riguardato solo la circostanza aggravante dell’aver favorito la. La Suprema Corte ha dunque accolto la linea difensiva degli avvocati Roberto Tricoli, Luigi Miceli e Giovanni Di ...

La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d'appello la sentenza di secondo grado che lo ... l'annullamento ha riguardato solo la circostanza aggravante dell'aver favorito la mafia. La Suprema Corte ha dunque accolto la linea difensiva. Con la sentenza della Corte di Cassazione, il provvedimento è diventato irrevocabile. Polizzi è stato arrestato ad aprile del 2012, nell'ambito dell'operazione denominata "Sisma", con l'accusa di...

La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d'appello ... l'annullamento ha riguardato solo la circostanza aggravante dell'aver favorito la mafia. La Suprema Corte ha dunque accolto la linea difensiva. I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento di confisca di 2 milioni di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti di...