Ma che «Voice» questi Kids! Stasera la finale, Calabria e Sicilia in gara (Di sabato 11 marzo 2023) Esibizioni che tradiscono la giovane età, quelle dei talenti in erba di «The Voice Kids» , spin-off dell’omonimo talent Fremantle-ITV, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni e approdato sabato scorso... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 marzo 2023) Esibizioni che tradiscono la giovane età, quelle dei talenti in erba di «TheKids» , spin-off dell’omonimo talent Fremantle-ITV, dedicato ai ragazzi dai 7 ai 14 anni e approdato sabato scorso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ghiaccia : @gmmazered @MaxCagnaccioRob @DrPaoloMezzana Fa paura? Fa schifo! Sono obbrobri: la gente normale vi schifa! Tu a me… - Federico_Grilli : Che fantastici programmi che ci attendono: il cantante mascherato e the voice kids! Ma si può? #BenedettaPrimavera - fredprava : Diciamo che la Aguilera lo aveva già fatto in diretta a The Voice con l’ologramma della Houston e il risultato era… - AleMora_Voice : @Jepessen @repubblica Appunto, il problema che al governo non fanno niente ?? - AArte75 : Posso dire che mi mancano i simpatici vecchietti di The Voice ..??#benedettaprimavera -