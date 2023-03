“Ma andate a fan***”. Tavassi choc, fuori la furia nera contro Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip (Di sabato 11 marzo 2023) Sempre più tesa l’aria all’interno della casa del GF Vip soprattutto dopo l’ultima puntata, quella del 9 marzo in cui Edoardo Donnamaria è stato squalificato per una serie di comportamenti che non sono piaciuti al programma alla luce della decisione di Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto di morigerare toni e comportamenti per rispetto del pubblico che guarda da casa. Edoardo Tavassi è stato ammonito e redarguito dal conduttore Alfonso Signorini. “In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta – ha detto Alfonso Signorini a Donnamaria-. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Sempre più tesa l’aria all’interno della casa del GF Vip soprattutto dopo l’ultima puntata, quella del 9 marzo in cui Edoardo Donnamaria è stato squalificato per una serie di comportamenti che non sono piaciuti al programma alla luce della decisione di Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto di morigerare toni e comportamenti per rispetto del pubblico che guarda da casa. Edoardoè stato ammonito e redarguito dal conduttore. “In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamentillo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta – ha dettoa Donnamaria-. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. ...

