Lutto a Veneto Strade: è morto l’ingegnere e direttore Silvano Vernizzi (Di sabato 11 marzo 2023) Silvano Vernizzi cause morte, Lutto a Veneto Strade: è morto l'ingegnere e il direttore della società TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)cause morte,: èl'ingegnere e ildella società TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndyFontakk : RT @lvogruppo: ??“Grazie Presidente Zaia finalmente abbiamo vaccinato mia mamma classe 36. Orgoglio Veneto”?? Incredulità per la morte improv… - epizefiri : RT @lvogruppo: ??“Grazie Presidente Zaia finalmente abbiamo vaccinato mia mamma classe 36. Orgoglio Veneto”?? Incredulità per la morte improv… - TgrRaiVeneto : Domenico Zorzino non aveva esitato a gettarsi in acqua nel tentativo di salvare la vita a Valerio Buoso, 75 anni, f… - cravattarossa : RT @lvogruppo: ??“Grazie Presidente Zaia finalmente abbiamo vaccinato mia mamma classe 36. Orgoglio Veneto”?? Incredulità per la morte improv… - MarioRo95853753 : RT @lvogruppo: ??“Grazie Presidente Zaia finalmente abbiamo vaccinato mia mamma classe 36. Orgoglio Veneto”?? Incredulità per la morte improv… -