L’uomo che ha travolto due donne al casello dell’A4 era stato giudicato “incapace di intendere e volere”. E “48 ore prima dello schianto aveva avuto un’altra crisi” (Di sabato 11 marzo 2023) I suoi percorsi di cura presso i Centri psicosociali sono iniziati nel 1995, poi nel 2015 l’imputazione per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quindi, nel 2016, un Tribunale lo ritenne incapace di intendere e volere in quanto affetto da “totale vizio di mente“. Eppure nel 2018 è riuscito ad ottenere la patente di guida, convertendo la sua patente marocchina in quella italiana presso la Motorizzazione civile di Pavia. Ed è stato così che il 18 febbraio scorso si è messo alla guida in evidente stato di alterazione dopo aver assunto benzodiazepine e cannabis ed è piombato a 150 chilometri orari contro l’auto a bordo della quale viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi, travolgendo e uccidendo le due donne di 54 e 59 anni che erano intente a pagare il pedaggio del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) I suoi percorsi di cura presso i Centri psicosociali sono iniziati nel 1995, poi nel 2015 l’imputazione per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Quindi, nel 2016, un Tribunale lo ritennediin quanto affetto da “totale vizio di mente“. Eppure nel 2018 è riuscito ad ottenere la patente di guida, convertendo la sua patente marocchina in quella italiana presso la Motorizzazione civile di Pavia. Ed ècosì che il 18 febbraio scorso si è messo alla guida in evidentedi alterazione dopo aver assunto benzodiazepine e cannabis ed è piombato a 150 chilometri orari contro l’auto a bordo della quale viaggiavano Laura Amato e Claudia Turconi, travolgendo e uccidendo le duedi 54 e 59 anni che erano intente a pagare il pedaggio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sarà abbattuto l'orso che ha aggredito un uomo in Trentino lo scorso 5 marzo. Si tratta di un esemplare di 18 anni… - antoniospadaro : Papa Francesco, l’ anti “uomo forte” che dialoga con tutti. Si confronta con il ruolo globale del cattolicesimo nel… - gippu1 : È morto l'attore Robert Blake (1933-2023), tra le altre cose interprete di uno dei personaggi più spaventosi della… - catadriotta : RT @mariii655: Antonella:”non potevo immaginare di trovarlo qui l’uomo della mia vita…come faccio a stare qua che il tempo non passa senza… - Chicco_dal_1974 : @SolamenteLaManu Ora scrivo...sono l'unico uomo rimasto che non si depila ?????????????? -