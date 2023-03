L’ultimo folle sogno di Elon Musk: costruire una città in Texas. Ecco il progetto per “Snailbrook” (Di sabato 11 marzo 2023) La rivoluzione del mercato dell’auto, la conquista dello spazio e i chip nel cervello per cambiare la medicina. Elon Musk vanta un lungo curriculum di ‘avventure’ alle quali potrebbero presto aggiungersi una nuova realtà: una città in Texas lungo il Colorado River. Un ‘sogno’ al quale il miliardario sta già lavorando nonostante la pioggia di critiche e l’impegno senza sosta dedicato a Twitter, la sua ultima acquisizione. Secondo indiscrezioni, Musk tramite alcune sue società avrebbe già acquistato un ampio terreno – 14,16 chilometri quadrati, ovvero quattro volte Central Park a New York – a cinquanta chilometri da Austin, per costruirvi almeno 100 abitazioni destinate ai dipendenti delle sue aziende nell’area. L’obiettivo è per agevolarli nell’equilibrio fra vita privata e lavoro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) La rivoluzione del mercato dell’auto, la conquista dello spazio e i chip nel cervello per cambiare la medicina.vanta un lungo curriculum di ‘avventure’ alle quali potrebbero presto aggiungersi una nuova realtà: unainlungo il Colorado River. Un ‘’ al quale il miliardario sta già lavorando nonostante la pioggia di critiche e l’impegno senza sosta dedicato a Twitter, la sua ultima acquisizione. Secondo indiscrezioni,tramite alcune sue società avrebbe già acquistato un ampio terreno – 14,16 chilometri quadrati, ovvero quattro volte Central Park a New York – a cinquanta chilometri da Austin, per costruirvi almeno 100 abitazioni destinate ai dipendenti delle sue aziende nell’area. L’obiettivo è per agevolarli nell’equilibrio fra vita privata e lavoro a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : L’ultimo folle sogno di Elon Musk: costruire una città in Texas. Ecco il progetto per “Snailbrook” - dsmca1 : Sabato 11.03.23 h 11:47 ca. Forse questo sarà l'ultimo #tweet che riuscirò a scrivere . Continuate tutti a non cons… - distintamente_ : cmq sta roba di togliere le maglie veramente una cosa ridicola perché è folle che da settembre questi prof non sann… - ayyoub_jean : @gippu1 Jovetic Ibrahimovic Lavezzi Verratti via. Forse già dal 2010 dopo l ultimo exploit dell' Inter, dopo il Mil… - avveduto_enrico : RT @adelestancati: Guerra, guerra, guerra il mostro giallo, la divoratrice di anime e corpi. Guerra l'indescrivibile, il piacere del folle,… -

Oscar: 50 anni fa Marlon Brando disse no ...attirare le folle e con cui era molto difficile lavorare. Brando ha solo 46 anni, ma medita di ritirarsi per sempre dalla recitazione. L'opportunità di lavorare ne Il Padrino diventa quindi l'ultimo ... Morto Robert Blake, il volto di "Baretta" ... fino all'ultimo film, Strade perdute (1997) di David Lynch. Nel ...tratto dal capolavoro di Truman Capote ha interpretato il folle ... nelle pellicole purtroppo l'omicidio ha gettato un'ombra anche ... Oscar, con 11 candidature il favorito è Everything Everywhere All At Once: il film più folle dell'anno ... il film più folle dell'anno, una storia a metà strada tra realtà ...Baz Luhrmann che nella classifica dei bookie è addirittura ultimo,... dopo la recente morte della figlia Lisa Marie, l'eredità di ... ...attirare lee con cui era molto difficile lavorare. Brando ha solo 46 anni, ma medita di ritirarsi per sempre dalla recitazione.'opportunità di lavorare ne Il Padrino diventa quindi...... fino all'film, Strade perdute (1997) di David Lynch. Nel ...tratto dal capolavoro di Truman Capote ha interpretato il... nelle pellicole purtroppo'omicidio ha gettato un'ombra anche ...... il film piùdell'anno, una storia a metà strada tra realtà ...Baz Luhrmann che nella classifica dei bookie è addirittura,... dopo la recente morte della figlia Lisa Marie,'eredità di ... L’ultimo folle sogno di Elon Musk: costruire una città in Texas Il Fatto Quotidiano