L’ultima notte di Amore, un noir elegante in una Milano notturna (Di sabato 11 marzo 2023) Una voce affannata accompagna i titoli di testa di uno dei film italiani presenti all’ultimo Festival di Berlino, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano. Un autore dal tiro internazionale e interessato al cinema di genere. (“Escobar” 2014 e “The Informer” 2019). Il titolo di questo suo ultimo film è fuorviante dal momento che si riferisce al cognome del protagonista Franco Amore, piuttosto che a una storia d’Amore sdolcinata. Cuore del film è L’ultima notte di lavoro del tenente di polizia Franco Amore prima del pensionamento. I sospiri affannati crescono in una sinfonia tesa composta da Santi Pulvirenti, le cui musiche regalano pulsazioni vive nei momenti di tensione. Dopo i lunghi titoli di testa rossi e cubitali, stagliati su una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Una voce affannata accompagna i titoli di testa di uno dei film italiani presenti all’ultimo Festival di Berlino, “di” di Andrea Di Stefano. Un autore dal tiro internazionale e interessato al cinema di genere. (“Escobar” 2014 e “The Informer” 2019). Il titolo di questo suo ultimo film è fuorviante dal momento che si riferisce al cognome del protagonista Franco, piuttosto che a una storia d’sdolcinata. Cuore del film èdi lavoro del tenente di polizia Francoprima del pensionamento. I sospiri affannati crescono in una sinfonia tesa composta da Santi Pulvirenti, le cui musiche regalano pulsazioni vive nei momenti di tensione. Dopo i lunghi titoli di testa rossi e cubitali, stagliati su una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GMarzop : Hanno aperto la Cassanese Bis,solo per il Film. “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE (2022) – - FilmMusicTracks : RT @PulvirentiSanti: E' uscita la colonna sonora originale de 'L'ultima notte di Amore' ! Original score of 'Last night of Amore' is out !… - PulvirentiSanti : E' uscita la colonna sonora originale de 'L'ultima notte di Amore' ! Original score of 'Last night of Amore' is ou… - silvia_one : @ExplorerLento L’ultima notte di amore - infoitcultura : L'ultima notte di Amore (ri)visto attraverso la fisicità malleabile di Pierfrancesco Favino -

Scream: le 5 migliori morti del celebre franchise La notte che Cici passa da sola nella casa della confraternita ... Quando l'assassino la raggiunge, la spinge attraverso una serie di ... Quando è stata l'ultima volta che hai visto una scena ... Monza, ragazza 18enne muore dopo notte a casa dell'amica. Nella camera trovati superalcolici e psicofarmaci ...domenica con l'amica coetanea Le due hanno poi trascorso la notte ... Al mattino l'adulto non sente nessun rumore provenire dalla ... I soccorritori trovano quest'ultima in arresto cardiocircolatorio. ... Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 26 marzo 2023: ecco cosa succederà nella Soap tra due settimane ...bacia Deacon Le Anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 marzo 2023 ci hanno già rivelato che si parlerà di Capodanno e che Ridge potrebbe avere qualche problema nel tornare a casa per l'ultima notte ... Lache Cici passa da sola nella casa della confraternita ... Quando'assassino la raggiunge, la spinge attraverso una serie di ... Quando è statavolta che hai visto una scena ......domenica con'amica coetanea Le due hanno poi trascorso la... Al mattino'adulto non sente nessun rumore provenire dalla ... I soccorritori trovano quest'in arresto cardiocircolatorio. ......bacia Deacon Le Anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 marzo 2023 ci hanno già rivelato che si parlerà di Capodanno e che Ridge potrebbe avere qualche problema nel tornare a casa per... L’ultima notte di Amore, il nuovo film con Pierfrancesco Favino è stramaledettamente perfetto Il Fatto Quotidiano