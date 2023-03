Lukaku segna in Spezia-Inter e sale a 50. Ma la statistica non consola (Di sabato 11 marzo 2023) Romelu Lukaku firma il gol del momentaneo pareggio in Spezia-Inter (2-1), salendo così a 50 gol in Serie A con la maglia nerazzurra. CIFRA TONDA – Il gol di Romelu Lukaku in Spezia-Inter è inutile ai fini del risultato finale. Tuttavia incrementa le statistica del belga con la maglia nerazzurra. Quello di ieri non è solo il diciasettesimo rigore segnato su altrettanti calciati. Di cui 14 su 14 solo in campionato. Un dato che trasforma il 90 nerazzurro nel rigorista più preciso nella storia della Serie A. Alla pari con l’ex nerazzurro David Suazo. Ma il peso statistico di quel rigore non si ferma qui. La rete del momentaneo 1-1 porta BigRom a 50 gol in Serie A con l’Inter. Facendo così entrare Lukaku ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Romelufirma il gol del momentaneo pareggio in(2-1),ndo così a 50 gol in Serie A con la maglia nerazzurra. CIFRA TONDA – Il gol di Romeluinè inutile ai fini del risultato finale. Tuttavia incrementa ledel belga con la maglia nerazzurra. Quello di ieri non è solo il diciasettesimo rigoreto su altrettanti calciati. Di cui 14 su 14 solo in campionato. Un dato che trasforma il 90 nerazzurro nel rigorista più preciso nella storia della Serie A. Alla pari con l’ex nerazzurro David Suazo. Ma il peso statistico di quel rigore non si ferma qui. La rete del momentaneo 1-1 porta BigRom a 50 gol in Serie A con l’. Facendo così entrare...

