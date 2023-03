Lukaku e Lautaro Martinez: un precedente. Inzaghi decida (Di sabato 11 marzo 2023) La questione legata al primo rigore di Spezia-Inter, che avrebbe potuto indirizzare la partita in altro modo, non è una novità in casa nerazzurra. Era già successo proprio con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in una sfida persa contro il Bologna a San Siro con Antonio Conte in panchina. Ora Inzaghi deve mostrare il pugno duro. precedente – Il più grande rimpianto di Spezia-Inter è sicuramente l’errore dal dischetto di Lautaro Martinez dopo poco meno di un quarto d’ora. Un’occasione che avrebbe potuto cambiare fin da subito la direzione della partita, ma che ha visto l’errore dal dischetto dell’argentino. Errore doppio, visto che il rigorista designato è Romelu Lukaku. A dargli ragione sono i numeri, visti i 17 centri su altrettanti rigori tirati in ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) La questione legata al primo rigore di Spezia-Inter, che avrebbe potuto indirizzare la partita in altro modo, non è una novità in casa nerazzurra. Era già successo proprio con Romeluin una sfida persa contro il Bologna a San Siro con Antonio Conte in panchina. Oradeve mostrare il pugno duro.– Il più grande rimpianto di Spezia-Inter è sicuramente l’errore dal dischetto didopo poco meno di un quarto d’ora. Un’occasione che avrebbe potuto cambiare fin da subito la direzione della partita, ma che ha visto l’errore dal dischetto dell’argentino. Errore doppio, visto che il rigorista designato è Romelu. A dargli ragione sono i numeri, visti i 17 centri su altrettanti rigori tirati in ...

