Ludovica Valli, lo sfogo: «Fare la mamma è il lavoro più bello del mondo ma anche noi influencer sbagliamo» (Di sabato 11 marzo 2023) Ludovica Valli si è sfogata sui social in merito all'essere mamma. L'influencer spesso affronta "l'argomento bambini" e si confronta con le proprie follower con le quali... Leggi su leggo (Di sabato 11 marzo 2023)si è sfogata sui social in merito all'essere. L'spesso affronta "l'argomento bambini" e si confronta con le proprie follower con le quali...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Cchiara14 : Togliete instagram a Ludovica Valli. - Mariell09526214 : @angelica9_6 Boh come si fa a baciare un ragazzo un giorno e un altro il giorno dopo... Ludovica Valli durante il d… - glooit : Ludovica Valli, bufera per un video della figlia: “Come darla in pasto ai pervertiti” leggi su Gloo… - infoitcultura : Ludovica Valli, il video della figlia nuda fa scoppiare il caso: «Come darla in pasto ai pedofili» - livelifeVale : RT @decadenzaera: pensate essere figlia di ludovica valli e ricevere inconsapevolmente quell’esposizione social che paura -