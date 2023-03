L' Udinese torna a vincere | Becao manda l' Empoli ko

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 marzo 2023)(ITALPRESS) – L'espugna il ‘Castellanì die ritrova i tre punti dopo un lungo digiuno. La decide a inizio ripresa, concretizzando una prestazione fatta di determinazione e fisicità. Per i toscani, invece, ennesimo stop, stavolta inatteso ma non del tutto immeritato, con una sterilità offensiva che inizia a farsi nuovamente preoccupante. Reduci entrambe le squadre da sei partite senza vittoria, si capisce fin dai primi minuti che a predominare è più il timore di perdere che la voglia di. Non è un caso che la prima vera parata si registra solo al 40? quando Silvestri respinge molto bene un colpo di testa di Satriano con Caputo che sbaglia poi un tap-in semplice. E' Udogie a mettersi in mostra negli ospiti, con Stojanovic costantemente in difficoltà, ma l'esterno ...