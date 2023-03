L' Udinese espugna il Castellani | Empoli battuto 1-0

(Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Dopo sei turni senza successi l'torna a sorridere passando di misura in casa dell'. Alfinisce 1-0 grazie al sigillo nella ripresa di Rodrigo Becao, che permette alla squadra di Sottil di salire a 35 punti in classifica, momentaneamente alla pari di Bologna e Juventus. Terzo ko di fila e settima gara senza vittorie, invece, per gli uomini di Zanetti che sono costretti a restar fermi a quota 28 nel zone più basse della graduatoria. Partita molto tattica e bloccata nella prima frazione di gioco, con nessuna delle due squadre che riesce a prevalere sull'altra. Al 22' il primo squillo è dei friulani con Bijol, che stacca di testa sul corner di Pereyra mandando a lato di poco, mentre un paio di minuti più tardi è provvidenziale un salvataggio di Parisi sul destro di Udogie, che era riuscito a battere Perisan. ...

Nella ripresa il grande equilibrio si rompe al 54', in occasione di un corner a favore dell'Udinese: sul cross di Lovric lo stacco vincente è quello di Becao, che colpisce e mette dentro l'1-0.

