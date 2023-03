Luca Attanasio | l’Italia chiede il carcere e non la pena di morte per gli imputati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Oggi in Aula a @Montecitorio ho onorato, a nome del Governo, la memoria dell'Ambasciatore Luca Attanasio e del Cara… - stefaniatrevis1 : RT @francofontana43: Repubblica Democratica del Congo. Omicidio dell’ambasciatore italiano Attanasio: la Procura chiede la pena di morte pe… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Congo, omicidio di Luca Attanasio: l'Italia chiede di non condannare a morte gli imputati - CellesiLuca : Lo stato italiano, parte civile nel processo agli assassini dell'ambasciatore #Attanasio, chiede che i colpevoli si… - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Congo, omicidio di Luca Attanasio: l'Italia chiede di non condannare a morte gli imputati -

Luca Attanasio, l'Italia chiede il carcere e non la pena capitale per i killer | Il padre dell'ambasciatore: "Non aggiungere ... TGCOM

“Aggiungere morte a morte non serve a nulla. Se non a portare altro dolore. Noi siamo contrari, Luca sarebbe stato contrario”, afferma Salvatore Attanasio, il padre del compianto carabiniere. Poi ...Nel processo in corso a Kinshasa contro i sei accusati per la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, lo Stato italiano - parte civile e da tempo impegnato a livello internazionale contro le sentenze ...