Lozano out con l’Atalanta: Spalletti ha già deciso il suo sostituto (Di sabato 11 marzo 2023) Si avvicina il big match di domani sera contro l’Atalanta e per Luciano Spalletti non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti come evidenziato dal Napoli nei giorni scorsi, Hirving Lozano in mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasperini. La speranza del tecnico di Certaldo è quella di recuperare il messicano per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112 npy4e.jpgIl sostituto di Lozano Con Raspadori ancora alle fermo ai box, la scelta per la maglia da titolare, secondo Sky Sport, dovrebbe ricadere su Matteo Politano. L’ex Inter e Sassuolo dunque comporrà il tridente offensivo con gli inamovibili ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Si avvicina il big match di domani sera controe per Lucianonon arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti come evidenziato dal Napoli nei giorni scorsi, Hirvingin mattinata ha riportato un risentimento muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca per la sfida contro la squadra di Gasperini. La speranza del tecnico di Certaldo è quella di recuperare il messicano per il ritorno di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-sscnapol221112 npy4e.jpgIldiCon Raspadori ancora alle fermo ai box, la scelta per la maglia da titolare, secondo Sky Sport, dovrebbe ricadere su Matteo Politano. L’ex Inter e Sassuolo dunque comporrà il tridente offensivo con gli inamovibili ...

