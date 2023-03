Lotta ai trafficanti, patto di ferro Macron-Sunak: non passeranno la Manica. Ma da noi la sinistra fa spallucce (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre la sinistra italiana tutta continua nella sua operazione di sciacallaggio sulla tragedia di Cutro, Gran Bretagna e Francia stringono un patto che segna un giro di vite nella Lotta ai trafficanti di esseri umani. Proprio partendo dal dramma del naufragio sulle coste calabresi, infatti, il premier britannico Rishi Sunak – l’uomo che ha lanciato lo slogan «stop the boats» («fermare le barche») – menziona le vittime di Cutro per ribadire il pugno di ferro del Regno Unito contro chi specula sulle vite di migranti e profughi. «Abbiamo visto recentemente una tragedia al largo delle coste italiane. Per questo è cruciale spezzare il cerchio delle gang criminali», ha dichiarato il primo ministro inglese in un’intervista al quotidiano Le Figaro. Lotta ai ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Mentre laitaliana tutta continua nella sua operazione di sciacallaggio sulla tragedia di Cutro, Gran Bretagna e Francia stringono unche segna un giro di vite nellaaidi esseri umani. Proprio partendo dal dramma del naufragio sulle coste calabresi, infatti, il premier britannico Rishi– l’uomo che ha lanciato lo slogan «stop the boats» («fermare le barche») – menziona le vittime di Cutro per ribadire il pugno didel Regno Unito contro chi specula sulle vite di migranti e profughi. «Abbiamo visto recentemente una tragedia al largo delle coste italiane. Per questo è cruciale spezzare il cerchio delle gang criminali», ha dichiarato il primo ministro inglese in un’intervista al quotidiano Le Figaro.ai ...

