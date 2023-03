Loretta Goggi e Vespa scherzano sul “politicamente corretto”: a sinistra s’infuriano (video) (Di sabato 11 marzo 2023) Quasi. 3 milioni di telespettatori ieri in prima serata su Rai 1 per il debutto di “Benedetta Primavera”: il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo grande show targato Rai condotto da Loretta Goggi. Ma con il 18,6% di share arrivano anche le polemiche delle vestali del politicamente corretto: non solo sui Social, ma anche attraverso il braccio sindacale della sinistra in Rai. La popolare showgirl ha infatti imbastito elegante, d’altri tempi, senza provocazioni, senza baci in bocca, senza allusioni sessuali, senza sermoni politici. Le è bastato per rimediare l’etichetta di show “meloniana” e di megafono del governo. Ciò che ha indignato maggiormente i radical chic in servizio permanente è stato il momento in cui Loretta Goggi ha ospitato Bruno ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Quasi. 3 milioni di telespettatori ieri in prima serata su Rai 1 per il debutto di “Benedetta Primavera”: il primo dei quattro appuntamenti con il nuovo grande show targato Rai condotto da. Ma con il 18,6% di share arrivano anche le polemiche delle vestali del: non solo sui Social, ma anche attraverso il braccio sindacale dellain Rai. La popolare showgirl ha infatti imbastito elegante, d’altri tempi, senza provocazioni, senza baci in bocca, senza allusioni sessuali, senza sermoni politici. Le è bastato per rimediare l’etichetta di show “meloniana” e di megafono del governo. Ciò che ha indignato maggiormente i radical chic in servizio permanente è stato il momento in cuiha ospitato Bruno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Loretta Goggi non voleva più cantare, poi per lo show si è rimessa in gioco, ha studiato con una coach e questo è i… - MarioManca : Loretta Goggi viene da una generazione che provava e riprovava un numero fino a quando non era perfetto, che pagava… - Cinzia242 : RT @fraversion: Loretta Goggi non voleva più cantare, poi per lo show si è rimessa in gioco, ha studiato con una coach e questo è il risult… - SecolodItalia1 : Loretta Goggi e Vespa scherzano sul “politicamente corretto”: a sinistra s’infuriano (video) - PaolaTabarrini : RT @martacagnola: mentre criticate Loretta Goggi e #benedettaprimavera ricordo chiaramente quando lodate certe sciacquette che senza diciot… -