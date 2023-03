Lorenzo Casini: «Un anno in Lega Calcio, non si finisce mai d’imparare» (Di sabato 11 marzo 2023) Lorenzo Casini, 47 anni, presidente della Lega Serie A esattamente da un anno, ha parlato a tutto campo dello stato di salute del Calcio con il Corriere della Sera. UN anno DI LAVORO – «Non si finisce mai di imparare. Finora è stata un’esperienza bella e sfidante». LA FRATTURA CON L’AD DE SIERVO – «Il tema, con nessuna frattura, si era aperto e chiuso a febbraio: erano procedure interne alla Lega e mi dispiace siano diventate pubbliche». LA DIFFICOLTA’ MAGGIORE – «Come nel settore pubblico, realizzare trasformazioni e introdurre cambiamenti». LE PROPOSTE DI RIFORMA DEL Calcio – «Nel nostro documento abbiamo indicato molte misure per valorizzare i giovani, attivare le seconde squadre, migliorare il rapporto tra le leghe, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023), 47 anni, presidente dellaSerie A esattamente da un, ha parlato a tutto campo dello stato di salute delcon il Corriere della Sera. UNDI LAVORO – «Non simai di imparare. Finora è stata un’esperienza bella e sfidante». LA FRATTURA CON L’AD DE SIERVO – «Il tema, con nessuna frattura, si era aperto e chiuso a febbraio: erano procedure interne allae mi dispiace siano diventate pubbliche». LA DIFFICOLTA’ MAGGIORE – «Come nel settore pubblico, realizzare trasformazioni e introdurre cambiamenti». LE PROPOSTE DI RIFORMA DEL– «Nel nostro documento abbiamo indicato molte misure per valorizzare i giovani, attivare le seconde squadre, migliorare il rapporto tra le leghe, ...

