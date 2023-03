Longo ‘richiama’ il var e sul pari | “Un pizzico di rammarico c’è ma va bene così”

Leggi su anteprima24

vento – Al termine della gara valevole per il campionato di serie B contro ilvento, Morenoha rilasciato in alcune dichiarazioni il suo pensiero sul match. Questi i temi affrontati dall'allenatore del Como dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Risultato – Questi scontri diretti alla fine faranno la differenza in un campionato complicato. Non ci aspettavamo certo unvento dismesso, nei singoli la squadra giallorossa è di tutto rispetto. Espulsione – A velocità normale ero convinto che fosse cartellino giallo e, dunque, espulsione. Riviste le azioni possono avere un altro esisto. Nel cartellino giallo purtroppo non può intervenire il var, io lo ripeto da settimana che invece sulla doppia ammonizione potesse intervenire. Pareggio – Normale che quando giochi ...