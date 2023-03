Londra-Milano: la surreale richiesta ai passeggeri dell’aereo (Di sabato 11 marzo 2023) Il vento troppo forte ha impedito il decollo dell’aereo Londra-Milano. Il fatto più surreale, però, è capitato per via di una richiesta Una richiesta a dir poco assurda, che ha lasciato sbigottiti tutti i passeggeri. Accade a Londra, all’aeroporto, sul volo Az227 di Ita Airways, operato da German Airways e diretto a Milano. A impedire il regolare decollo il vento troppo forte. Una situazione già di per sé incresciosa, che è diventata ulteriormente surreale quando ai passeggeri è arrivata una disposizione a dir poco stramba. “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere.“. Questa è stata la bizzarra richiesta che si sono sentiti rivolgere i passeggeri del volo, che ... Leggi su zon (Di sabato 11 marzo 2023) Il vento troppo forte ha impedito il decollo. Il fatto più, però, è capitato per via di unaUnaa dir poco assurda, che ha lasciato sbigottiti tutti i. Accade a, all’aeroporto, sul volo Az227 di Ita Airways, operato da German Airways e diretto a. A impedire il regolare decollo il vento troppo forte. Una situazione già di per sé incresciosa, che è diventata ulteriormentequando aiè arrivata una disposizione a dir poco stramba. “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere.“. Questa è stata la bizzarrache si sono sentiti rivolgere idel volo, che ...

