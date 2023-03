Lol, Pechino Express e la mediocrità della tv fatta per chi non guarda la tv (Di sabato 11 marzo 2023) Da quando ho l’incubo d’aver smesso di capire il mondo, passo un sacco di tempo a vagliare i fenomeni popolari che non conosco, a cercare di smontarli per capire il trucco, a non avere tempo per leggere e vedere le cose che mi piacciono perché quel tempo lo investo in cose non fatte per parlare a me. A cercare di capire se il mondo è oggettivamente peggiorato o se ho ormai l’età in cui rimpiangi la via Gluck. A cercare di capire perché piace ciò che piace, pure se non piace a me. Lo faccio da molti anni, solo che prima ci arrivavo: smontavo “Uomini e donne” e mi era chiaro perché funzionasse presso quel segmento di pubblico, smontavo Moccia e mi pareva ovvio a chi piacesse (ovvio col senno di poi, che è l’unica ovvietà che ci possiamo permettere, come sanno tutti gli editori che rifiutarono “Harry Potter” perché incapaci di distinguerlo da mille altre storie di maghi che ricevono ogni ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 marzo 2023) Da quando ho l’incubo d’aver smesso di capire il mondo, passo un sacco di tempo a vagliare i fenomeni popolari che non conosco, a cercare di smontarli per capire il trucco, a non avere tempo per leggere e vedere le cose che mi piacciono perché quel tempo lo investo in cose non fatte per parlare a me. A cercare di capire se il mondo è oggettivamente peggiorato o se ho ormai l’età in cui rimpiangi la via Gluck. A cercare di capire perché piace ciò che piace, pure se non piace a me. Lo faccio da molti anni, solo che prima ci arrivavo: smontavo “Uomini e donne” e mi era chiaro perché funzionasse presso quel segmento di pubblico, smontavo Moccia e mi pareva ovvio a chi piacesse (ovvio col senno di poi, che è l’unica ovvietà che ci possiamo permettere, come sanno tutti gli editori che rifiutarono “Harry Potter” perché incapaci di distinguerlo da mille altre storie di maghi che ricevono ogni ...

