L'Occidente è vivo e il futuro passa dall'Europa centrale. Parla Poplawski

Konrad Pop?awski è un economista, già a capo del Central European Department del Centre for Eastern Studies (Osw), uno dei principali think tank polacchi. In passato ha coordinato la squadra di analisti internazionali che elaborano pareri per i ministeri dei paesi del Gruppo di Visegrad. A Formiche.net spiega il punto di vista polacco sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Il conflitto si acuisce di giorno in giorno. Dopo le dichiarazioni di Evgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, contro il Cremlino, Bakhmut potrebbe divenire la Waterloo russa? È abbastanza chiaro che Bakhmut può rivelarsi una vittoria di Pirro. Per l'esercito russo, questa battaglia ha comportato una perdita di tempo e soprattutto di sodati. E ciò a riprova che Mosca è incapace di superare l'abile difesa ucraina e di attuare un'invasione su vasta scala. Nonostante la crudeltà e i metodi ...

