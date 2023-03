Locatelli come Kroos? Il web impazzisce: parte il delirio (Di sabato 11 marzo 2023) Manuel Locatelli è migliorato moltissime nelle ultime giornate e qualcuno ha deciso di dare vita a un paragone azzardato con Kroos. Quando le cose vanno bene è facile farsi prendere la mano per i tifosi che iniziano così a sognare in grande e in certi casi forse esagerano anche con i paragoni, così come in precedenza si divertono ad abbattere i propri giocatori. Manuel Locatelli fino a poche settimane fa era un centrocampista da dover bandire dalla Juventus, e vendere il prima possibile, mentre ora è nato addirittura un paragone con Toni Kroos. La scelta ovviamente è molto azzardata, e anche il campione d’Europa 2021 sa che ne deve ancora mangiare di pastasciutta, ma forse si può trovare una somiglianza. Collage (LaPresse)Partiamo prima di tutto dal ruolo dei due giocatori, con entrambi che hanno ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 11 marzo 2023) Manuelè migliorato moltissime nelle ultime giornate e qualcuno ha deciso di dare vita a un paragone azzardato con. Quando le cose vanno bene è facile farsi prendere la mano per i tifosi che iniziano così a sognare in grande e in certi casi forse esagerano anche con i paragoni, cosìin precedenza si divertono ad abbattere i propri giocatori. Manuelfino a poche settimane fa era un centrocampista da dover bandire dalla Juventus, e vendere il prima possibile, mentre ora è nato addirittura un paragone con Toni. La scelta ovviamente è molto azzardata, e anche il campione d’Europa 2021 sa che ne deve ancora mangiare di pastasciutta, ma forse si può trovare una somiglianza. Collage (LaPresse)Partiamo prima di tutto dal ruolo dei due giocatori, con entrambi che hanno ...

