Lobotka, gli agenti sono a Napoli per il rinnovo del contratto (Di sabato 11 marzo 2023) Lobotka, è ormai da tempo pronto il rinnovo col Napoli. Se ne parla da mesi e il centrocampista si è rivelato essenziale per il Napoli che sta cercando di blindarlo perché il suo rendimento ha attirato l’interesse anche di big internazionali. Si pensa a un prolungamento del contratto fino al 2027, con un notevole aumento dai circa due milioni netti a tre, più premi e riconoscimenti. Il tempo dovrebbe essere maturo a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno Il Napoli intanto programma anche il futuro, in citta? sono stati avvistati i procuratori di Lobotka, il suo rinnovo di contratto va solo formalizzato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023), è ormai da tempo pronto ilcol. Se ne parla da mesi e il centrocampista si è rivelato essenziale per ilche sta cercando di blindarlo perché il suo rendimento ha attirato l’interesse anche di big internazionali. Si pensa a un prolungamento delfino al 2027, con un notevole aumento dai circa due milioni netti a tre, più premi e riconoscimenti. Il tempo dovrebbe essere maturo a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno Ilintanto programma anche il futuro, in citta?stati avvistati i procuratori di, il suodiva solo formalizzato. L'articolo ilsta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Lobotka, gli agenti sono a Napoli per il rinnovo del contratto Il Napoli programma il futuro, scrive il Corrmezz,… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Il Napoli lavora anche al futuro: gli agenti di Lobotka in città per il rinnovo - tuttonapoli : Il Napoli lavora anche al futuro: gli agenti di Lobotka in città per il rinnovo - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Sky - Lobotka, gli agenti ieri erano in città: il rinnovo va solo formalizzato - tuttonapoli : Sky - Lobotka, gli agenti ieri erano in città: il rinnovo va solo formalizzato -