Lo smog plastico degli oceani vale due milioni e mezzo di tonnellate

(Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Plastica in mare, ma quanta ce ne sia è difficile da immaginare, soprattutto se poi c'è un numero, che corrisponde a 170 trilioni. Una cifra impensabile, che però corrisponde al quantitativo di pezzi di plastica che l'uomo ha riversato neglidi tutto il mondo. Ed è una quantità drammaticamente superiore a quanto si era stimato in precedenza, secondo quanto rivela un nuovo studio condotto da un team di ricercatori internazionali guidato da Marcus Eriksen del 5 Gyres Institute, con sede a Santa Monica, in California. Stando a quel che scrive il Washington Post, questo “”, per usare le parolestessi ricercatori, “pesa circa 2,4diche raddoppiano circa ogni sei anni”. Si tratta di “oltre 21.000 pezzi di plastica per ciascuno ...

Plastic smog: negli oceani del mondo ci sono più di 170 trilioni di ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

L'inquinamento marino ha raggiunto «livelli senza precedenti negli ultimi 15 anni» con 170 trilioni di particelle di plastica, del peso di circa 2 milioni di tonnellate, ...Lo studio “A growing plastic smog, now estimated to be over 170 trillion plastic particles afloat in the world’s oceans. Urgent solutions required”, Plastic smog: negli oceani del mondo ci sono più di ...