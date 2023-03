Lo sfogo di Chiara Ferragni su Fedez dopo Sanremo: “Credevo di non farcela come moglie” (Di sabato 11 marzo 2023) Fino ad oggi non ha mai commentato il post-Festival, ma nelle ultime ore sono arrivate le prime diChiarazioni di Chiara Ferragni su Fedez dopo Sanremo, alla luce di tutti gli avvenimenti che hanno tenuto la coppia sotto la luce severa del gossip e delle voci di corridoio. Chi ha memoria ricorderà che il siparietto tra Fedez e Rosa Chemical durante la finalissima, un istante che è diventato un meme, un bersaglio e anche uno scontro politico. dopo le ipotesi sul consenso dato da Federico Leonardo Lucia, sono arrivati gli esposti dei Pro-Vita e, soprattutto, i pettegolezzi su una presunta crisi tra i Ferragnez. Galeotto è stato quel filmato muto che mostrava Fedez raggiungere sua moglie sul palco durante lo stacco ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Fino ad oggi non ha mai commentato il post-Festival, ma nelle ultime ore sono arrivate le prime dizioni disu, alla luce di tutti gli avvenimenti che hanno tenuto la coppia sotto la luce severa del gossip e delle voci di corridoio. Chi ha memoria ricorderà che il siparietto trae Rosa Chemical durante la finalissima, un istante che è diventato un meme, un bersaglio e anche uno scontro politico.le ipotesi sul consenso dato da Federico Leonardo Lucia, sono arrivati gli esposti dei Pro-Vita e, soprattutto, i pettegolezzi su una presunta crisi tra i Ferragnez. Galeotto è stato quel filmato muto che mostravaraggiungere suasul palco durante lo stacco ...

