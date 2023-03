Livorno | incidente stradale | uomo muore in scooter contro camion

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMerli11 : RT @fonzis12022: PONSACCO. Brutto incidente tra un’auto e una moto sulla Fi-Pi-Li all’altezza della diramazione tra Firenze e Livorno. Si t… - fonzis12022 : PONSACCO. Brutto incidente tra un’auto e una moto sulla Fi-Pi-Li all’altezza della diramazione tra Firenze e Livorn… - qn_lanazione : Incidente a #Livorno, un morto - TirrenoLivorno : Nel mirino della procura 17 persone. La donna aveva fratture alle gambe. Era stata ricoverata e operata all’ospedal… - News24Toscana : COLLESALVETTI - I Carabinieri sono intervenuti a Collesalvetti nella notte scorsa. Un 24enne del luogo ha causato u… -

Tragedia in via Jacoponi, tra via Da Vinci e la località costieraTragedia in via Jacoponi, tra Calambrone e via da Vinci, dove nel pomeriggio si è verificato unmortale. Sul posto la polizia municipale e ......gli organismi che hanno indagato sul disastro navale del 1991 a, una nuova commissione d'inchiesta potrebbe nascere alla Camera dei Deputati prima dell'estate per fare luce sull'del ...

Livorno, incidente mortale sulla strada per il Calambrone IL TELEGRAFO Livorno

LIVORNO – Incidente mortale poco dopo le 18 di oggi, 11 marzo 2023, in via Jacoponi, vicino al ponte dello Scolmatore e alla Darsena Toscana. Un uomo, di circa 70 anni, è morto in scooter contro un ...Livorno, 11 marzo 2023 – Un incidente mortale è accaduto a Livorno nella serata di sabato 11 marzo in via Jacoponi. Si tratta della strada che porta al Calambrone e che costeggia la zona industriale d ...