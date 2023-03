Liverpool, che flop! Reds sconfitti dall’ultima in classifica in Premier (Di sabato 11 marzo 2023) Flop del Liverpool che cade in casa del Bournemouth con il risultato di 1-0. E gli avversari dei Reds lasciano così l’ultimo posto Cade malamente il Liverpool, che esce sconfitto dal campo del Bournemouth con il risultato di 1-0, arrivato grazie al gol messo a segno da Billing al 28?. Da segnalare poi l’errore nella ripresa di Salah dagli undici metri, che ha contribuito a regalare i tre punti alla squadra di Gary O’Neil, che ha così abbandonato l’ultimo posto in classifica in Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Flop delche cade in casa del Bournemouth con il risultato di 1-0. E gli avversari deilasciano così l’ultimo posto Cade malamente il, che esce sconfitto dal campo del Bournemouth con il risultato di 1-0, arrivato grazie al gol messo a segno da Billing al 28?. Da segnalare poi l’errore nella ripresa di Salah dagli undici metri, che ha contribuito a regalare i tre punti alla squadra di Gary O’Neil, che ha così abbandonato l’ultimo posto inin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

