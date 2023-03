LIVE – Verona-Cisterna 2-0 (25-22, 25-20, 0-0): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA (Di sabato 11 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di WithU Verona-Top volley Cisterna, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e difendere la posizione. La formazione di Fabio Soli, nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano, proverà invece a guadagnare una posizione per accedere ai Playoff Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 11 marzo al Pala Agsm AIM di Verona. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Latestualedi WithU-Top, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della regular season didimaschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica, scendono sul campo di casa per conquistare un’altra vittoria e difendere la posizione. La formazione di Fabio Soli, nona ad una sola lunghezza dall’ottavo posto di Milano, proverà invece a guadagnare una posizione per accedere ai Playoff Scudetto. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 11 marzo al Pala Agsm AIM di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

