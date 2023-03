LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la fuga conserva un paio di minuti di margine

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.44 Buitrago ha invece una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori. 14.42 Si è riagganciato Clement Russo. I dieci in avanscoperta hanno 1’30” sul gruppo. 14.40 Si è rialzato invece Davide Bais, ripreso dal gruppo. Prova a forzare la mano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). 14.39 Siamo su uno strappo in pavé in centro città e il gruppetto perde pezzi. Clement Russo fa fatica a tenere la ruota degli altri fuggitivi. 14.38 Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Nikias Arndt (Bahrain-Victorious), Davide Bais (Eolo-Kometa), Mike Teunissen e Georg Zimmerman (Intermarché-Circus-Wanty), Krists Neilands (Israel-PremierTech), Casper Pedersen (Soudal-QuickStep), Clément Russo (Arkéa-Samsic), Alessandro De Marchi (Team ...

LIVE Tirreno-Adriatico, 6ª tappa: fuga per 10, si stacca Bais, inseguitori sotto i due minuti La Gazzetta dello Sport

TIRRENO-ADRIATICO - È l'ultima tappa impegnativa di questa edizione della Tirreno. Il trittico di frazioni durissime si chiude con l'appuntamento di Osimo con ...alla Tirreno-Adriatico fa accorciare la scalata finale al Sassotetto. Entrambi con forti possibilità di portare a termine la missione.