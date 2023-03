LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: dieci minuti all’inizio della penultima frazione (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE della Tirreno-Adriatico 11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta e penultima tappa della Tirreno-Adriatico 2023, ultima chance per gli scalatori prima della cronometro finale di San Benedetto del Tronto. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2023, classica corsa a tappe propedeutica alla Milano-Sanremo del prossimo sabato. La ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE11.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasesta e, ultima chance per gli scalatori primacronometro finale di San Benedetto del Tronto. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti allasesta, classica corsa a tappe propedeutica alla Milano-Sanremo del prossimo sabato. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PodiumCafe : Tirreno Adriatico Stage 6 LIVE - stefanorizzato : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Osimo Stazione - Osimo ?? 193 km ? Partenza / Start 11.30 PM ?? Arrivo / Arrival… - TirrenAdriatico : ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Osimo Stazione - Osimo ?? 193 km ? Partenza / Start 11.30 PM ?? Arrivo / Arri… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:30 per vivere in diretta assieme a noi la sesta tappa della #TirrenoAdriatico - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA -