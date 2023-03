LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Buitrago all’inseguimento della fuga

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE15.00 I nove fuggitivi sono a 60 chilometri dal traguardo. Si avvicina il duo Arndt-, segnalato a 25”. 14.57 La coppiaBahrain-Victorious è segnalata a 38”. Gruppo a 1?. 14.56raggiunge Nikias Arndt, il tedesco ora darà tutto per permettere al colombiano di raggiungere i fuggitivi. 14.55 Problema meccanico per Adam Yates (UAE Team Emirates). Formolo si mette al suo servizio. 14.54 Attenzione, perché gli viene incontro Nikias Arndt! Il compagno di squadra si lascia sfilare dagli altri fuggitivi e darà probabilmente una mano a! 14.51 La situazione dinon è proprio l’ideale. Si ritrova a metà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OuestFrance : DIRECT. Tirreno-Adriatico : suivez la 6e étape entre Osimo Stazione et Osimo en live - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico, 6ª tappa: oggi i Muri delle Marche con Osimo protagonista - CyclingNewsOnly : Tirreno Adriatico Stage 6 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe - roadcyclistbcn : RT @TirrenAdriatico: ?? La sesta tappa della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è partita! Segui la diretta! ?? Segui la diretta ?? -

Sul bassol'aria sarà più fresca e ' potrà generare alcuni contrasti in grado di mantenere attiva una moderata instabilità: saranno possibili locali rovesci, anche a carattere temporalesco, ...Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...

LIVE Tirreno-Adriatico, 6ª tappa: il vantaggio dei fuggitivi scende sotto il minuto La Gazzetta dello Sport

TIRRENO-ADRIATICO - È l'ultima tappa impegnativa di questa edizione della Tirreno. Il trittico di frazioni durissime si chiude con l'appuntamento di Osimo con ...alla Tirreno-Adriatico fa accorciare la scalata finale al Sassotetto. Entrambi con forti possibilità di portare a termine la missione. (QUOTIDIANO NAZIONALE) CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La ...