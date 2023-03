(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo turno del Masters 1000 ditra Jannike Richard. Sfida generazionale tra l’azzurro e il francese, sono infatti quindici gli anni che dividono i due tennisti, che quest’oggi si affronteranno sul circuito per la prima volta in carriera. All’orizzonte si intravede un possibile derby azzurro, infatti per chi avrà la meglio si assicurerà un posto per i sedicesimi di finale contro il vincente di Musetti-Mannarino. Janniktorna in campo dopo le due finali disputate sul cemento indoor in Europa; la prima vinta a Montpellier contro l’americano Cressy (7-6 6-3), la seconda persa a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claradistaso : RT @InteBNLdItalia: ???? 5 Azzurri e 5 azzurre nei main draw di Indian Wells! 1° turno: Sonego ?? Kubler Fognini ?? Shelton Sinner, Musetti e… - InteBNLdItalia : ???? 5 Azzurri e 5 azzurre nei main draw di Indian Wells! 1° turno: Sonego ?? Kubler Fognini ?? Shelton Sinner, Musett… - danielelozzi : RT @giorgiodimaio: LIVE ORE 21 SU - giorgiodimaio : LIVE ORE 21 SU -

SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Gasquet scenderanno in campo stasera (sabato 11 marzo) . I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ......che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (tutti i match... Jannik, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard ...SKY Sport Tennis canale di riferimento,anche in streaming su NOW Mercoledì 8 marzo, con il ... Tra questi, anche cinque italiani sicuri, Jannik, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Lorenzo ...

LIVE Sinner-Gasquet, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: inizia il cammino californiano OA Sport

Esordio a Indian Wells oggi per Jannik Sinner. Una specie di confronto generazionale attende l’altoatesino, dal momento che dall’altra parte della rete c’è Richard Gasquet, uno che nel primo Masters 1 ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Gasquet, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici ...