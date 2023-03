LIVE – Sinner-Gasquet 6-3 7-6 | secondo turno Masters 1000 Indian Wells 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 11 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valido per ildeldi(cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici, che ha potuto beneficiare di un bye al primo. Non ci sono precedenti contro il veterano francese, che partirà nettamente sfavoritole quote dei bookmakers. Quest’ultimo è reduce dal successo in tre set sul croato Borna Gojo. Servirà una piccola impresa al transalpino per contrastare la pesantezza di palla di, apparso in grande spolvero nelle ultime settimane sul circuito internazionale. In un eventuale terzo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sinner-Gasquet all'Atp Indian Wells, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner debutta al Masters 1… - claradistaso : RT @InteBNLdItalia: ???? 5 Azzurri e 5 azzurre nei main draw di Indian Wells! 1° turno: Sonego ?? Kubler Fognini ?? Shelton Sinner, Musetti e… - InteBNLdItalia : ???? 5 Azzurri e 5 azzurre nei main draw di Indian Wells! 1° turno: Sonego ?? Kubler Fognini ?? Shelton Sinner, Musett… - danielelozzi : RT @giorgiodimaio: LIVE ORE 21 SU - giorgiodimaio : LIVE ORE 21 SU -

... MURRAY (Gbr) - CARRENO BUSTA (Spa) (Setti - Lorenzi) non prima delle 24: FRITZ (Usa) - SHELTON (Usa) (Nicolodi - Crugnola) a seguire: GIRON/WOLF (Usa) -/SONEGO (Ita) (Boschetto - ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Gasquet scenderanno in campo stasera (sabato 11 marzo) . I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ......che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (tutti i match... Jannik, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard ...

LIVE Sinner-Gasquet 6-3, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: dopo un inizio a rilento, l’azzurro dilaga e porta a casa il primo set OA Sport

The Wonderer this week announced the first four artists for “Sound Minds,” the venue’s new spring/summer live music series they are hosting to benefit mental health. Each show will begin poolside at 9 ...The Inaugural North Charleston Blue Crab Festival on April 22nd from 11 am to 5 pm. The event will benefit the Jenkins Orphanage and will take place at the Jenkins Youth & Family Village off Azalea ...