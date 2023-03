LIVE Sinner-Gasquet 6-3 4-5 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il secondo set

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Game! ACE fondamentale del n.13 al mondo. 40-30 Punto delicatissimo gestito alla grande da parte dell’italiano, seconda profondissima e due accelerazioni con il dritto che portano lo scambio dalla parte del classe 2001. 30-30 Un pizzico di fretta perche vuole chiudere subito il punto in uscita dal servizio, non riuscendoci. 30-15 Bombarda perfettamente con il drittospostando da una parte all’altra del campo il suo avversario, ottima poi la conclusione con lo smash. 15-15 Sorpresodalla traiettoria del colpo del. 0-15 Comincia male il game chedeve vincere per rimanere nel set, banale l’errore con il rovescio. 4-5 Game! Gran quindici ...

... MURRAY (Gbr) - CARRENO BUSTA (Spa) (Setti - Lorenzi) non prima delle 24: FRITZ (Usa) - SHELTON (Usa) (Nicolodi - Crugnola) a seguire: GIRON/WOLF (Usa) -/SONEGO (Ita) (Boschetto - ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Gasquet scenderanno in campo stasera (sabato 11 marzo) . I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ......che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (tutti i match... Jannik, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard ...

LIVE Sinner-Gasquet 6-3, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: dopo un inizio a rilento, l’azzurro dilaga e porta a casa il primo set OA Sport

