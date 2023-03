LIVE Sinner-Gasquet 6-3 0-1 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | dopo un inizio a rilento | l’azzurro dilaga e porta a casa il primo set

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Game! ACE dell’altoatesino a togliere ogni dubbio da questo gioco. 40-30 Trova la riga con il rovescio il francese colpendo andando indietro con il peso del corpo. 40-15 Bravissimo Jannik a tirare un passante insidioso tra i piedi di, che però sbaglia un tocco non da lui sotto rete. 30-15 Risposta aggressiva del transalpino che sorprende l’italiano. 30-0 Non tienesull’ennesima botta con il dritto del. 15-0 Dritto a tutto braccio diche esplode un vincente lungolinea devastante. 0-1 Game! Vincente di dritto in uscita dal servizio imprendibile del n.43 al mondo. 40-0 Non passa la risposta del n.13 al mondo. 30-0 Steccacon il dritto. 15-0 ...

LIVE Sinner-Gasquet 6-3, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: dopo un inizio a rilento, l’azzurro dilaga e porta a casa il primo set OA Sport

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Indian Wells affrontando il francese Richard Gasquet, numero 43 del ranking. Il match dalle 20 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.