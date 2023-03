LIVE Sinner-Gasquet 0-0 | ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA | inizia la partita!

(Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRIMO SET 20:11 Jannikinizierà al servizio questo match. Buon divertimento e buon tennis a tutti! 20:09 Si stanno ultimando le fasi pre-partita, con Richardche ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. 20:07 La stagione dierata con l’ottavo agli Australian Open, l’altoatesino sta continuando i progressi sul gioco che si erano intravisti l’anno scorso, e il momento della prima grande vittoria sembra avvicinarsi sempre di più. 20:04 Il cielo per ora aè nuvoloso e il vento si fa sentire, mentrestanno effettuando ora il loro ingresso in campo! 20:02 Sotto il sole californiano e con le alte temperature ...

... MURRAY (Gbr) - CARRENO BUSTA (Spa) (Setti - Lorenzi) non prima delle 24: FRITZ (Usa) - SHELTON (Usa) (Nicolodi - Crugnola) a seguire: GIRON/WOLF (Usa) -/SONEGO (Ita) (Boschetto - ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Gasquet scenderanno in campo stasera (sabato 11 marzo) . I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ......che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (tutti i match... Jannik, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard ...

LIVE Sinner-Gasquet, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: inizia il cammino californiano OA Sport

Jannik Sinner debutta al Masters 1000 di Indian Wells affrontando il francese Richard Gasquet, numero 43 del ranking. Il match dalle 20 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Verso ...