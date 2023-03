LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: spettacolare Pietro Sighel, è in finale nei 1500! (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.37: Tra circa 15? le finali dei 1500 6.35: TUTTO CONFERMATO! Sighel IN finale! Vinbce la semifinale Park. Spechenhauser si è rialzato ed ha chiuso al sesto posto, squalificato Kruzbergs. Non ci saranno azzurri in finale B 6.32: spettacolare Sighel!!! L’azzurro si qualifica per la finale A con un paio di giri finali magistrali. Alla penultima curva supera all’interno il secondo dei coreani e avanza in finale! Caduto Spechenhauser. Gara sotto review 6.28: Tutto confermato, è il momento di Sighel e Spechenhauser in una semifinale durissima con: 1 87 LI Wenlong CHN 2 7 KRUZBERGS Roberts LAT 3 167 PARK Ji Won KOR 4 3 LEE June Seo KOR 5 14 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.37: Tra circa 15? le finali dei 1500 6.35: TUTTO CONFERMATO!IN! Vinbce la semiPark. Spechenhauser si è rialzato ed ha chiuso al sesto posto, squalificato Kruzbergs. Non ci saranno azzurri inB 6.32:!!! L’azzurro si qualifica per laA con un paio di giri finali magistrali. Alla penultima curva supera all’interno il secondo dei coreani e avanza in! Caduto Spechenhauser. Gara sotto review 6.28: Tutto confermato, è il momento die Spechenhauser in una semidurissima con: 1 87 LI Wenlong CHN 2 7 KRUZBERGS Roberts LAT 3 167 PARK Ji Won KOR 4 3 LEE June Seo KOR 5 14 ...

