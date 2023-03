LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: spettacolare Pietro Sighel, è in finale nei 1500! Schulting d’oro nei 1500 (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08: Al via la finale B dei 1500 maschili. I protagonisti sono: 1 3 LEE June Seo KOR 2 87 LI Wenlong CHN 3 64 KIM Brandon USA 4 4 DESMET Stijn BEL 5 159 IWASA Dan JPN 6 26 ANDERMANN Nico AUT 7 171 EMONS Friso NED 7.05: ANCORA Schulting! L’olandese fa volata di testa e chiude la strada nel finale alla possibile rimonta della coreana Choi che è d’argento. Bronzo per la canadese Boutin. Quarta per un soffio la belga Desmet 7.03: Partita la finale! 7.00: E’ il momento della finale A. Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di Seoul. Al via: 1 35 Schulting Suzanne NED 2 17 DESMET Hanne BEL 3 38 SANTOS-GRISWOLD Kristen USA 4 2 BOUTIN Kim CAN 5 54 STODDARD Corinne USA 6 1 CHOI ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.08: Al via laB deimaschili. I protagonisti sono: 1 3 LEE June Seo KOR 2 87 LI Wenlong CHN 3 64 KIM Brandon USA 4 4 DESMET Stijn BEL 5 159 IWASA Dan JPN 6 26 ANDERMANN Nico AUT 7 171 EMONS Friso NED 7.05: ANCORA! L’olandese fa volata di testa e chiude la strada nelalla possibile rimonta della coreana Choi che è d’argento. Bronzo per la canadese Boutin. Quarta per un soffio la belga Desmet 7.03: Partita la! 7.00: E’ il momento dellaA. Si assegnano le prime medaglie aidi Seoul. Al via: 1 35Suzanne NED 2 17 DESMET Hanne BEL 3 38 SANTOS-GRISWOLD Kristen USA 4 2 BOUTIN Kim CAN 5 54 STODDARD Corinne USA 6 1 CHOI ...

