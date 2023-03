LIVE Short track, Mondiali 2023 in DIRETTA: Pietro Sighel subito impegnato nei 1500. Arianna Sighel e Ioriatti in finale B (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.24: Tutto confermato. Ora la seconda semifinale con Dotti. Al via: 1 159 IWASA Dan JPN 2 12 DUBOIS Steven CAN 3 132 de CLEMENTE Clayton USA 4 4 DESMET Stijn BEL 5 79 DOTTI Tommaso ITA 6 2 DION Pascal CAN 7 65 TREACY Niall GBR 6.21: Primo posto per l’olandese Knegt, secondo in extremis per l’australiano Corey, beffato Van’T Wout. Gara sotto review 6.20: Caduta per il coreano Hong 6.19: Questi i protagonisti della prima semifinale dei 1500 maschili. Nella seconda Dotti, nella terza Sighel e Spechenhauser: 1 58 van ‘T WOUT Jens NED 2 26 ANDERMANN Nico AUT 3 11 LEPAPE Sebastien FRA 4 92 VANHOOREN Rino BEL 5 21 COREY Brendan AUS 6 166 HONG Kyung Hwan KOR 7 6 KNEGT Sjinkie NED 6.18: Confermato il risultato, la statunitense ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.24: Tutto confermato. Ora la seconda semicon Dotti. Al via: 1 159 IWASA Dan JPN 2 12 DUBOIS Steven CAN 3 132 de CLEMENTE Clayton USA 4 4 DESMET Stijn BEL 5 79 DOTTI Tommaso ITA 6 2 DION Pascal CAN 7 65 TREACY Niall GBR 6.21: Primo posto per l’olandese Knegt, secondo in extremis per l’australiano Corey, beffato Van’T Wout. Gara sotto review 6.20: Caduta per il coreano Hong 6.19: Questi i protagonisti della prima semideimaschili. Nella seconda Dotti, nella terzae Spechenhauser: 1 58 van ‘T WOUT Jens NED 2 26 ANDERMANN Nico AUT 3 11 LEPAPE Sebastien FRA 4 92 VANHOOREN Rino BEL 5 21 COREY Brendan AUS 6 166 HONG Kyung Hwan KOR 7 6 KNEGT Sjinkie NED 6.18: Confermato il risultato, la statunitense ...

