LIVE Serie B | Parma-Sudtirol 0-0 | Pisa sotto Cittadella-Palermo 3-3 Poi il big match Bari-Frosinone | Altri campionati Italia

(Di sabato 11 marzo 2023) 2023-03-11 16:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Prosegue la 29ª giornata diB, aperta dal poker del Cagliari all’Ascoli nell’anticipo del venerdì. Non si gioca Perugia-Reggina, rinviata precauzionalmente a causa delle forti scosse di terremoto di giovedì in Umbria, ma alle 14 vanno in scenacinque incontri: ilquarto in classifica non vuole fermarsi e fa visita alin piena lotta playoff; in pressing al quinto posto il, impegnato sul campo di un Modena reduce da tre sconfite consecutive. A caccia di punti playoff anche il, di scena sul campo del, mentre sono incontri chiave per la lotta salvezza Venezia-Brescia e ...